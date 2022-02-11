ERDOĞAN: VATANDAŞIMIZI ÇOK DAHA RAHATLATABİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ GAYRETİ YAPTIK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımızda Batı'da şu anda elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazının ardından Çamlıca Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duası yapıldı.

"SÜRECİ ÇOK RAHAT ATLATTIM"

"DÜNYADAN KOPUK BİR SİYASET VEYA LİDERLİK OLMAZ"

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

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Demirören Haber Ajansı - Güncel