Erdoğan: Vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımızda Batı'da şu anda elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Büyük Çamlıca Camii'ne geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazının ardından Çamlıca Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duası yapıldı.

"SÜRECİ ÇOK RAHAT ATLATTIM"

"DÜNYADAN KOPUK BİR SİYASET VEYA LİDERLİK OLMAZ"

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

"Herkese çok teşekkür ediyorum. Dün akşam özel kalemden bizi arayan, 400'e yakın mesaj vardı. Büyük ihtimalle hepsine döneceğim. Bunun yanında da tabii dünya liderleri aynı şekilde... Onlarla da bir kısmına döndüm bir kısmına da inşallah dönmeye devam edeceğiz. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun da bir ifadesi. Hepsinden çok daha anlamlısı bugün bu bin hatm-i şerifin indirilmiş olması o da bizim için ayrı bir manevi hazdır manevi bir güçtür. Allah razı olsun."

Demirören Haber Ajansı - Güncel