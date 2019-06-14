Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz...
Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz kalamayız. Bölgede halkın sesine kulak veriyoruz.
Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz kalamayız. Bölgede halkın sesine kulak veriyoruz."
Kaynak: AA
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16:48 ERDOĞAN: (YILDIRIM İLE İMAMOĞLU'NUN ORTAK YAYIN) SON BİR HAFTAYA ÇOK CİDDİ IŞIK VERECEK DİYE...
16:48 Erdoğan: "Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz...
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