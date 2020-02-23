Erdoğan, Van'da da hissedilen depremle ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı
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Erdoğan, Van'da da hissedilen depremle ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

23.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:06
Erdoğan, Van'da da hissedilen depremle ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı , 'ın batısında meydana gelen ve 'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA
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