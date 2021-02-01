Erdoğan: "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."
01.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:19
Erdoğan: "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz.
Erdoğan: "Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan