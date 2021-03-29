Erdoğan: "Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız"
Erdoğan: "Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım