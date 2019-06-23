Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek için Kısıklı'daki konutundan ayrıldı

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek için Kısıklı'daki konutundan ayrıldı

- Erdoğan'ın çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'dan ayrıldı.

- Erdoğan'ın çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'dan ayrıldı.

Kaynak: AA
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