Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek için Kısıklı'daki konutundan ayrıldı
- Erdoğan'ın çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'dan ayrıldı.
- Erdoğan'ın çıkışı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'dan ayrıldı.
Kaynak: AA
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
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