Erdoğan: "(Uzay Programı) Son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmektir."

Erdoğan: "Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir."

Erdoğan: "Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumumuzda uzay farkındalığını artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Erdoğan: "Dil bilimcilerimize bir çağrıda bulunuyorum; 'Gelin, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.' Tabii yalnızca dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar açacak, yarışmalar düzenleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı