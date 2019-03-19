Erdoğan: Üsküdar'ımız İçin En Önemli Problem Tapu Meselesidir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar meydanında Üsküdar İlçe mitingine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, "Üsküdar'ımız için en önemli problem tapu meselesidir. AK Parti dışında bazı belediye başkan adayları çıkıp 'tapunuzu ben vereceğim' diyor. Sen nasıl vereceksin? Sende Tapu Kadastro Müdürlüğü var mı? Bunlar cambaz. Bunları verecek mercii varsa devlettir. Devlet verir. Onun da başı bu kardeşiniz. Tapu Kadastro denilen müdürlük Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bu işler yürütülür. O bakanlığımız belediye ile irtibatlarını geliştirir ve ona göre adım atar. Özellikle boğaz bölgesindeki 16 mahallemizi bu mesele çok yakından ilgilendiriyor. 30 yılı aşkın süredir devam eden imar planlarıyla ilgili problemi biz çözüme kavuşturduk. Mahalle dokusunu bozmadan yatay kentsel dönüşümü teşvik edecek yeni imar haklarını getirdik. Kim ki, 'Üsküdar da bir imar sorunu var' diyorsa sizlerin kafasını karıştırmak için yalan söylüyordur. Hissedarlar birbirleriyle anlaşamadıkları için olay yargıya gidiyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ancak imar planları kesinleştikten sonra çözülebilecek olan bu soruna da biz devlet olarak neşteri vuruyoruz. Hissedarların aralarında anlaşmalarının imkansız olduğu büyük parselleri ifraz ediyoruz, bölerek onları da küçültüyoruz. Şimdiden belediyenize başvurup işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu dönem Üsküdar'ımızda 2B tapu sorununda tamamını çözdük ve 30 yıllık bir problemi daha ortadan kaldırdık" dedi.

"BİZ BUNU BAŞARACAĞIZ VE SİZİ ASLA MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Biz sizin sorunlarınızı çözmek için uğraşırken muhalefet işi çıkmaza sürüklemenin mücadelesini veriyor. Bunlar mahkeme kapısında nöbet tutmayı maharet sanırlar. Türkiye Uzay Ajansı'ndan, Kamuda Başörtüsü Düzenlemesine kadar milletin hayrına hangi hizmet varsa hepsini CHP yargıya taşımıştır. Üsküdar'da da aynısını yapıyorlar. CHP, Üsküdar'ın 33 yıl sonra aldığı imar haklarını da mahkemeye götürerek iptal etmeye çalışıyorlar. Onlar istemese de biz bunu başaracağız ve sizi asla mağdur etmeyeceğiz. Kanun ise kanun, kararname ise kararname, yönetmelik ise yönetmelik, ne gerekiyorsa yaparak bu meselenin bizimle Üsküdarlı kardeşlerimin arasına girmesine artık müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak, komşunuz olarak belediye nezdinde sonuna kadar bu işin takipçisi ben olacağım." Şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından meydanda bulunan vatandaşlara çay dağıttı. - İstanbul

Kaynak: DHA