Erdoğan: Üretimde ara malı ithalatına bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz
14.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:11
Erdoğan: Üretimde ara malı ithalatına bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz.
Erdoğan: Üretimde ara malı ithalatına bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun