Erdoğan: Üretimde ara malı ithalatına bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz
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Erdoğan: Üretimde ara malı ithalatına bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz

14.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:11
Erdoğan: Üretimde ara malı ithalatına bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz

Erdoğan: Üretimde ara malı ithalatına bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz.

Erdoğan: Üretimde ara malı ithalatına bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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