Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya...

Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya...

Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz."

Kaynak: AA
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