Erdoğan: "(Üniversitelerde) Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır."
19.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:09
Erdoğan: "(Üniversitelerde) Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır.
Erdoğan: "(Üniversitelerde) Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı