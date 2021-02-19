Erdoğan: "(Üniversitelerde) Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır."
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Erdoğan: "(Üniversitelerde) Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır."

19.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:09
Erdoğan:

Erdoğan: "(Üniversitelerde) Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır.

Erdoğan: "(Üniversitelerde) Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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