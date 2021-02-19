Erdoğan: "(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür."
19.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:03
Erdoğan: "(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür.
Erdoğan: "(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü