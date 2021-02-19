Erdoğan: "(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür."

Erdoğan: "(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür.