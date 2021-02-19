Erdoğan: "(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür."
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Erdoğan: "(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür."

19.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:03
Erdoğan:

Erdoğan: "(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür.

Erdoğan: "(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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