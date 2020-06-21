ERDOĞAN ULUSLARARASI GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ KAPANIŞINDA KONUŞTU
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ERDOĞAN ULUSLARARASI GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ KAPANIŞINDA KONUŞTU

İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapanış töreninde konuştu.

ERDOĞAN ULUSLARARASI GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ KAPANIŞINDA KONUŞTU
21.06.2020 20:32 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:35

İSTANBUL DHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapanış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz'in azgın sularında hayatını kaybetti. Göçle ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak, göçmenlerin gittikleri ülkelere, toplumlara katkılarını görmemiz gerektiğine inanıyorum. İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Kendi vatandaşlarımıza hangi imkanları sunuyorsak, ülkemize sığınan mazlum ve mağdurlara da aynı hassasiyetle davrandık. Türkiye'ye verilen sözler tutulmayarak, ülkemiz düzensiz göç yükünü tek başına omuzlamak zorunda bırakıldı. Avrupa'ya gidebilen göçmenler ırkçı, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı politikaların kurbanı oldu. Geçen yıl Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dışı görüntüler, kimi batılı ülkelerin göçmenlere yönelik bakışını göstermesi açısından son derece ibretliktir. Avrupa'ya sığınan 10 bin Suriyeli çocuğun akıbeti bilinmiyor. Hüznüyle sevinciyle göç hikayelerinin etkili

bir şekilde anlatılması noktasında sinema güçlü bir araçtır." dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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