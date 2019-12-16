Erdoğan, uluslararası demokratlar birliği avrupa temsilcileri'ni kabul etti
Haberler » Güncel » Erdoğan, uluslararası demokratlar birliği avrupa temsilcileri'ni kabul etti - Haber

Erdoğan, uluslararası demokratlar birliği avrupa temsilcileri'ni kabul etti

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul ettiİsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.

16.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:02

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Temsilcileri'ni kabul etti

İsviçre, ()- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan, uluslararası demokratlar birliği avrupa temsilcileri'ni kabul etti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler