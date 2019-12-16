Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti
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Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti.

16.12.2019 20:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:22
Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı , Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği 'nin Cenevre kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği Temsilcileri'ni kabul etti.


Kaynak: DHA
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