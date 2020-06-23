Erdoğan Uludağ, minik Çavuş'u sünnet ettirdi
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Erdoğan Uludağ, minik Çavuş'u sünnet ettirdi

Geçtiğimiz hafta Serpil Örümcer'in zor günler geçirdiğini öğrenen ve yardım eli uzatan İş insanı Erdoğan Uludağ bu hafta sonu da küçük Çavuş' un dileğine cevap verdi.

Erdoğan Uludağ, minik Çavuş'u sünnet ettirdi
23.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:56

Sosyal medyadan hayırsever iş insanı Erdoğan Uludağ'a ulaşan Fidan hanım muradına erdi.& ; Twitter'dan; "Erdoğan abi ben oğlumu sünnet ettirmek istiyorum, lütfen yardım edin, yalvarırım abi hayalimi gerçekleştirin, lütfen seneye de okula başlayacak, başlamadan lütfen Erdoğan abi" yazarak, talepte bulununca iş insanı Erdoğan Uludağ kayıtsız kalmayarak küçük Çavuş'u sünnet ettirdi.& ; & ;

Kaynak: Snob Magazin

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