Erdoğan Uludağ'dan diğer örnek davranış
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İstanbul, Uludağ, Magazin

Erdoğan Uludağ'dan diğer örnek davranış

İş adamı Erdoğan Uludağ, gönüllü olarak vatandaşların yardımına koştu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19 )'le mücadeleye karşı önemli bir destek de iş insanı Erdoğan Uludağ'dan geldi.

28.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:32
Erdoğan Uludağ'dan diğer örnek davranış



Yaptığı yardımlarla bir çok insanı sevindiren iş adamı, bu kez kumanya dağıttı. Çalışanalarıyla birlikte yaklaşık 500 paket kumanya hazırlayan yardımsever, İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Yardımların dağıtılması için görevlendirilen yaklaşık 10 kişilik ekip, tüm gün kapı kapı gezerek, kumanyaları ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Yüzünün gözükmesini istemeyen Erdoğan Uludağ, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, diğer iş insanlarına da örnek olmayı dilediklerini söyledi.



Kaynak: Snob Magazin

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