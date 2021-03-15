Erdoğan: "Ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza...

Erdoğan: "Ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın.