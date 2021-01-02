Erdoğan: "Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve...
02.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:04
Erdoğan: "Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir.
Erdoğan: "Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu