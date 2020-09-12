Erdoğan: "Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.
12.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:06
Erdoğan: "Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.' diyen yargı anlayışından, 15 Temmuz'da darbecilere karşı derhal harekete geçen bir yargı anlayışına ulaşmış olması çok büyük bir ilerlemedir."
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