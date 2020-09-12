Erdoğan: "Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.

Erdoğan: "Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.' diyen yargı anlayışından, 15 Temmuz'da darbecilere karşı derhal harekete geçen bir yargı anlayışına ulaşmış olması çok büyük bir ilerlemedir."

Kaynak: AA