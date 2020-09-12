Erdoğan: "Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan: "Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.

Erdoğan:
12.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:06

Erdoğan: "Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.' diyen yargı anlayışından, 15 Temmuz'da darbecilere karşı derhal harekete geçen bir yargı anlayışına ulaşmış olması çok büyük bir ilerlemedir."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu Tayanç Ayaydın
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Eylül Kuyumcu Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 16:06:37. #1.14#
title