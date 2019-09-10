Erdoğan: Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin "Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin artık mümkün olmadığını" söyledi.
10.09.2019 16:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin "Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesinin artık mümkün olmadığını" söyledi. Erdoğan Amerikan yönetiminden Suriyeli sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturulmasında destek istedi.
Kaynak: Euronews.com