Erdoğan: "Ülkemizin salgın döneminde böylesine iddialı bir çıkış sergilemesinin gerisinde, son 18 yılda kazandırdığımız altyapının çok büyük rolü...
25.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:11
Erdoğan: "Ülkemizin salgın döneminde böylesine iddialı bir çıkış sergilemesinin gerisinde, son 18 yılda kazandırdığımız altyapının çok büyük rolü vardır"
Erdoğan: "Ülkemizin salgın döneminde böylesine iddialı bir çıkış sergilemesinin gerisinde, son 18 yılda kazandırdığımız altyapının çok büyük rolü vardır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu