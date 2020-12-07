Erdoğan: "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum."
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Erdoğan: "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum."

07.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:17
Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum.

Erdoğan: "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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