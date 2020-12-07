Erdoğan: "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum."
07.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:17
Erdoğan: "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum.
Erdoğan: "Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak