Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya...
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Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

22.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:55
Erdoğan:

Cumhurbaşkanı , Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

Kaynak: AA

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: Erdoğan: "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya...
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