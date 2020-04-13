Erdoğan: "Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakının tarafı...
Erdoğan: "Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakının tarafı olarak Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum"
13.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:56
Erdoğan: "Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakının tarafı olarak Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum"
Kaynak: AA