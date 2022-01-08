Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (5)

KARAMAN (DHA) - ERDOĞAN, MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da partisinin il danışma toplantısında yaptığı konuşmasına muhalefet partilerini eleştirerek devam etti. Erdoğan, şöyle konuştu; "Siyasi mühendislik faaliyetleri artıyor. Bu operasyonlarda koçbaşı olarak ise uzun bir süredir hep olduğu gibi yine CHP ve onun yedeğinden hareket eden müttefikleri kullanılıyor. Ne CHP'nin ne CHP'nin yanına çıkar ipliği ile ilişdirilen ittifak ortaklarının ülkemize dair bir hedefleri, millete dair kaygıları var. Onlar sadece günü kurtarmanın derdindeler. Kaset kumpasıyla altlarına serilen makam koltuklarını bir müddet daha korumanın peşindeler. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve lütfen şöyle bir tefekkür edin; dünyanın neresinde kendi ülkesinin aleyhine, yabancı büyük elçilere şikayet dilekçesi yazan bir muhalefet bulunur. Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkelerinde ekonomik kriz çıkısında oradan nemanalım diye düşünür. Dünya'nın neresinde muhalefet partileri, ülkeye çağ atlatacak vizyon projelerine devasa yatırmalara, eserlere karşı çıkar. Biz Çanakkale Boğazı'nda biliyorsunuz dev bir 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün bitim noktasına geldik. Bu eser dünyada özellikle kule yükseklikleri itibariyle bir numara. Aynı yükseklikte yok. Bu bir numara. Ana muhalefet ne yapıyor. O da belediyeleriyle beraber musluk takıyor. Nerelere musluk takıyor? Dünyanın neresinde muhalefet partileri ülkelerine ihanet eden darbecilerin sözcülüğünü yapar. Adında millet olan hangi ittifak, milletin tarihini, inancını, kimliğini ve karakterini biçimlendiren medeniyet değerlerine savaş açar. Çocukların dinini, diyanetini, erken yaşlarda öğrenmesi bir siyasi partiyi niçin rahatsız eder? Evet bu garebet sadece Türkiye'deki muhalefete özellikle milletimizin epeydir iktidar yüzü göstermediği CHP'ye has bir durumdur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il danışma toplantısının ardından helikopterle Konya Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan, oradan da Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçakla Ankara'ya geçecek.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet