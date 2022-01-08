Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (3) - Haberler
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Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (3)

Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (3)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Politika

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE, TÜRKOVAC TEPKİSİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Türk Tabipler Birliği'nin Türkovac aşısına yönelik yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi.

KARAMAN (DHA) - TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE, TÜRKOVAC TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Türk Tabipler Birliği'nin Türkovac aşısına yönelik yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde maalesef böyle bir muhalefet ve böyle siyaset anlayışı hala var. Yalansa yalan. Dolansa dolan. Hepsi bunlarda. Şimdi  bunların birde tabipler birliği var. ya bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz ya. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla Türkovac aşısını icat ediyor. Adamlar diyor ki, 'böyle bir şey yok' diyor. ya siz ne sahtekarsınız ya. Ne yalancısınız. Madem  biliyorsunuz da tabipler birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok. Ama yapana da hep taş koydunuz. Şehir hastanelerini yaptık. Eğitim araştırma hastanelerini yaptık. Tarihinizde Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz  tabipler birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlarda hiç sesiniz çıkmadı.  Bu sahtekarlar bu cambazlar maalesef hastanelerde  rehin alınan benim vatandaşımın haklarını bir gün bunlar savunmadı. Biz o dönemleri de yaşadık.  Biz o mücadeleyi verdik. Bunlarda utanma yok.  Şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin geçmişinizde var mı?  Sizin tarihiniz de var mı? Bunları AK Parti iktidarı olarak  biz yaptık. Türkiye'nin dört bir yanına yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Neden çünkü  benim vatandaşıma bunlar layıktır, bunlar yakışır.  İnşallah 2023'de büyük ve güçlü Türkiye'nin yükselişinin müjdesini verirken, bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu raflarına havale edeceğiz."

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN APARATLARI OLARAK İBB'DE İSTİHDAM EDİLİYOR'

Erdoğan, "Bugünden  başlayarak seçim gününe kadar  hep birlikte  çok çalışmamız gerekiyor. Kapı kapı dolaşacağız. Milletimizin her bir ferdine bu gerçekleri anlatacağız. Kimin ülkenin ve milletin  aydınlık geleceği için gecesini, gündüzüne kattığını, kimin  ülkenin ve milletin felaketinden  medet umduğunu herkese  göstereceğiz. Şehit yakınlarına söven, milli  hassasiyetlerine dile getirene hakaret eden haysiyetsizlerin gerçek yüzlerine sergileyeceğiz. Terör örgütünün aparatı olan partiyi, belediyelerde olduğu gibi hükümette de ülkenin başına bela etmeye çalışanların riyakarlıklarını anlatacağız. İşte İstanbul'da CHP belediyesi ne yapıyor?  Bakıyorsunuz anlaşma yapmışlar. Ne yazık ki, terör  örgütünün aparatları olarak da bunlar İstanbul  Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da. Aynısı değişik yerlerde. Bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset  ve para baronlarına teslim etmeye kalkanların sinsi oyunları da deşifre edeceğiz. Türkiye'yi  hedeflerinden uzaklaştırmak isteyenlere son dönemde  pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın  peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz. Durmayacağız.  Daha çok çalışacağız. Dün Gezi olaylarındaki meselenin ağaç, 17-25 Aralık kumpasındaki meselenin  adalet, 6-8 Ekim olaylarındaki meselenin Kobani olmadığını artık şüpheye mahal bırakmayacak kadar  kesinleşmiştir. Bütün bunlar ülkemizin bütünlüğünü,  milletimizin birliğini, devletimizin  gücünü parçalayarak vatan topraklarında  ve bölgemizde kurulmaya çalışılan kirli  bir tezgahın yolunu açmaya gayesi güdüyordu. Bölgemizdeki  pek çok ülkede başarıyla  uygulanan  bu senaryo Türkiye'de milletimizin dirayetine, cesaretine  çarparak param parça oldu" diye konuştu.

DÖVİZ KURU

Erdoğan, döviz kuru üzerinde oyunlar oynandığını belirterek "Ülkemiz içinde  piyasalarda döviz kuru üzerinden başlatılan tedirginliklerle  aynı oyun sürdürülmeye başlandı. 20 Aralık'ta  ne yaptık?  Bunların ayaklarını kestik mi? Ne oldu ? Bir anda döviz aşağı inmeye başladı mı? Siz, bizim yanımızda olduğunuz müddetçe 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Siyasi muhalefet adına bu kirli senaryoya gönüllü  figüranlık yapanların, gavurun kılıcını çalanların, yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenlerine su taşıyanların bu süreçte sergiledikleri çirkin niyeti ben sizlerin takdirine bırakıyorum. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Açıkladığımız tedbir paketleriyle  hemen ardından hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu oyunu da bozduk. Bu sıkıntılı dönemde yaşanan fahiş fiyat artışları ve yükselen  enflasyon yüzünden vatandaşımızın  canının yandığını da biliyoruz. Kurdaki  müsilajı temizlediğimiz gibi  enflasyondaki müsilajı da  en kısa sürede ortadan kaldıracağız.  Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışıyla  insanımızın alım gücünü düşürenlerin de  gözlerinin yaşına bakmayacağız. İnşallah kısa bir süre içinde tüm  bu karmaşayı düzene sokmuş, dengesizlikleri  ortadan kaldırmış, ülkemizin  yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedeflerine  odaklanmasını sağlamış olacağız" dedi.

Erdoğan, daha sonra 70 eserin açılışını yaptı.

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI- Muammer ŞEN/KARAMAN


Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nde konuştu: (3)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Son Dakika Haberleri

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