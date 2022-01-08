Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek (2)

KARAMAN (DHA) - KONYA-KARAMAN HIZLI TREN HATTI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'dan hızlı trenle Karaman'a gitti. Garda kent protokolü tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen, Konya- Karaman Hızlı Tren Hattı'nın da bulunduğu 70 projenin toplu açılışının gerçekleştirildiği törene geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da eşlik etti. Törende konuşan Binali Yıldırım, yapılan yatırımları anlattı.