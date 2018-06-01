Erdoğan: Ülkemizi İki Kat Daha İleriye Götürmek İstiyoruz

Erdoğan, "Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttüysek şimdi de 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi iki kat daha ileriye götürmek istiyoruz.

Erdoğan: Ülkemizi İki Kat Daha İleriye Götürmek İstiyoruz

Erdoğan, "Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttüysek şimdi de 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi iki kat daha ileriye götürmek istiyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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