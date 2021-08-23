Erdoğan: Ülkemizi göç baskısından korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz
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Erdoğan: Ülkemizi göç baskısından korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz

Erdoğan: Ülkemizi göç baskısından korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun diplomasi yürüttüklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun diplomasi yürüttüklerini belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Erdoğan paylaşımında ayrıca, Afganistan'da yaşanan gelişmeler sonrası bazı dünya liderlerine iletilen mesajlara da yer verdi.


Erdoğan: Ülkemizi göç baskısından korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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Erdoğan: Ülkemizi göç baskısından korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz - Haberler
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