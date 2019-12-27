Erdoğan: ' Ülkemize çağ atlatacağız'
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Erdoğan: ' Ülkemize çağ atlatacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçrama yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız."(İHA)

27.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:15
Erdoğan: ' Ülkemize çağ atlatacağız'

Cumhurbaşkanı : "Bu teknoloji üssüyle kritik teknolojilerin geliştirilmesinde ülkemize çağ atlatacağız. Yazılımda bir sıçrama yaşayacağız. Yazılımcı sayımızı 500 binin üzerine çıkaracağız."

(İHA)

Kaynak: İHA
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