Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata...
Haberler » Politika » Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata... - Haberler

Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata...

Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir.

15.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:54
Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde , teknoloji çöplüğüne döner."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler