10.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:18

Erdoğan: "Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar."

Kaynak: AA