Erdoğan: "Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç...

Erdoğan: "Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç...

Erdoğan: "Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölge ihdasıyla atmak istediğimiz adım, bizdeki mültecilerin kendi evlerine kendi topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir.

07.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:16
Erdoğan:

Erdoğan: "Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölge ihdasıyla atmak istediğimiz adım, bizdeki mültecilerin kendi evlerine kendi topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir."

Kaynak: AA
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