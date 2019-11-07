07.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:16

Erdoğan: "Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölge ihdasıyla atmak istediğimiz adım, bizdeki mültecilerin kendi evlerine kendi topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir."

Kaynak: AA