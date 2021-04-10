Erdoğan: "(Ukrayna) Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Erdoğan: "(Ukrayna) Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığını göstermektedir.
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Erdoğan: "(Ukrayna) Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığını göstermektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu