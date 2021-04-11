Erdoğan: "(Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik) Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de aralarındaki anlaşmazlıkları bir an...

Erdoğan: "(Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik) Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de aralarındaki anlaşmazlıkları bir an önce müzakere ve barış yoluyla çözmesini istiyor, bu yönde gayret gösteriyoruz.