Erdoğan: "(Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik) Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de aralarındaki anlaşmazlıkları bir an...
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Erdoğan: "(Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik) Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de aralarındaki anlaşmazlıkları bir an...

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Erdoğan: '(Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik) Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de aralarındaki anlaşmazlıkları bir an...

Erdoğan: "(Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik) Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de aralarındaki anlaşmazlıkları bir an önce müzakere ve barış yoluyla çözmesini istiyor, bu yönde gayret gösteriyoruz.

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Erdoğan: " (Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik) Bölgemizin huzuru ve güvenli geleceği için her iki ülkenin de aralarındaki anlaşmazlıkları bir an önce müzakere ve barış yoluyla çözmesini istiyor, bu yönde gayret gösteriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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