Erdoğan, ukrayna devlet başkanı zelenski ile görüştü
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Erdoğan, ukrayna devlet başkanı zelenski ile görüştü

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştüUkrayna, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.

03.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08
Erdoğan, ukrayna devlet başkanı zelenski ile görüştü

Erdoğan, Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Ukrayna, ()- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti 'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan, ukrayna devlet başkanı zelenski ile görüştü
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