Erdoğan, ukrayna devlet başkanı zelenski ile görüştü
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştüUkrayna, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.
03.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Ukrayna, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile baş başa görüştü.
Kaynak: DHA