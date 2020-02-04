Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
04.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan ayrıca programı dahilinde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu, Ahıska Türklerini ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
Görüntü Dökümü
-----------------Heyetler arası görüşmeden görüntü-Kırımoğlu'nu kabulden fotoğraf-Ahıska Türklerini kabulden fotoğraf
-Gagavuz Türklerini kabulden fotoğraf
Kaynak: DHA