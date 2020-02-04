Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)
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Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

04.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:09
Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)

Cumhurbaşkanı , 'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ayrıca programı dahilinde 'nu, Ahıska Türklerini ve Gagavuz Türklerini kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Heyetler arası görüşmeden görüntü-Kırımoğlu'nu kabulden fotoğraf-Ahıska Türklerini kabulden fotoğraf

-Gagavuz Türklerini kabulden fotoğraf


Kaynak: DHA
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