Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek...

Erdoğan: '(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Engin Özkoç Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Özcan Deniz Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Cyle Larin Metin Oktay Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 15:07:52. #1.15#

title