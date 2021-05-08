Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek...
Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Erdoğan: "(Ücretsiz çift dilli transkript müjdesi) Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu