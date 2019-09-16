Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda...

Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda...

Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız."

16.09.2019 19:00
Erdoğan:

Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız."

Kaynak: AA
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