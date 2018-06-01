Erdoğan, UBER Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: O İş Bitti Artık Böyle Bir Şey Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da halk otobüsçülerinin düzenlediği iftar yemeğinde, "Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. UBER işi bitti. Artık böyle bir iş yok. Bizim taksicilik sistemimiz var. Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan?." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

"KDV HASILATININ YÜZDE 1,5'İNİ MALİYEYE ÖDEYECEKSİNİZ"

Sizlerin ekonomik olarak yükünü hafifletecek müjdeleri paylaşmak istiyorum. İlk müjdem sizin katma değer vergisine ilişkin olacak. KDV ödeyelim ama basit olsun, ödeyebileceğimiz kadar olsun dediniz. Arkadaşlarımız sizlerle bir araya geldiler. Bu soruna sizlerle beraber çözüm geliştirdiler. Artık her aya yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil hasılatının yüzde 1,5'ini KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz.

"DAHA KOLAY BİR VERGİ ÖDEME SİSTEMİ KURMUŞ OLACAĞIZ"

Sizinle maliye arasında artık daha basit, daha kolay, daha ödenebilir bir vergi ödeme sistemi kurmuş olacağız.

"GELECEK AYDAN İTİBAREN ÖDEMELERİ ARTTIRIYORUZ"

Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri arttırıyoruz. Buna göre Ankara ve İstanbul illerinde 1000 tl olan ödemeyi 1330 liraya, diğer şehirlerde 700 TL olan ödeme 1000 TL'ye, diğer belediyelerde olan 600'den 800'e çıkarıyoruz. Bununla da kalmadık.

"TAKSİCİLERİMİZİN HAKLARINI BİRİLERİNE YEDİRMEYİZ"

Bir de UBER diye bir şey çıkmış. Artık böyle bir şey yok. Avrupa'da varmış. Banane Avrupa'dan. Bu konuyla ilgili olarak sayın Vali bütün yetki sizde. Kusura bakmasınlar bunların üzerine trafik gidecek gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin taksicilerimizin hakkını birilerine yediremeyiz. İşini iyi yapan, düzgün yapan, yolcusuna değer veren her zaman kazanır.