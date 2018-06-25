Erdoğan, Seçim Sonuçlarının Ardından İlk Tweetini Paylaştı! Sosyal Medya Yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından ilk tweetini attı. Erdoğan, Millet İttifakı'nın seçim süreci boyunca kullandığı "Tamam" sloganına karşı bugün attığı ilk tweet ile "Devam" dedi. Erdoğan'ın bu tweeti rekor sayıda RT ve beğeni aldı.

ERDOĞAN'IN TWİTTER'DA YAPTIĞI PAYLAŞIM YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

24 Haziran seçimleri ile birlikte Türk milleti yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti. Bunun üzerine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım yoğun ilgi gördü.

"TAMAM" SLOGANINA KARŞI "DEVAM" DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakının seçim süresi boyunca kullandığı "Tamam" sloganına karşı "Devam" dedi. Erdoğan'ın paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.