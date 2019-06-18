Erdoğan: TV programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz

İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimine bir hafta kala iki adayın katıldığı canlı televizyon programı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil oldu. Erdoğan, "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz." dedi.

Programın moderatörü gazeteci İsmail Küçükkaya ile Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu program öncesi buluştuğuna dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Küçükkaya iki parti yetkilileri yapılan istişare neticesinde İmamoğlu ile yüz yüze, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım ile ise telefonda konuştuğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle