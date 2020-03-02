Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını...
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Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını...

Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız."

02.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:36
Erdoğan:

Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız."

Kaynak: AA

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