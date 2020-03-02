Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını...
Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız."
02.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:36
Erdoğan: "Tuttuğu bayrak belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, kimin kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini hep beraber milletimize anlatmalıyız."
Kaynak: AA