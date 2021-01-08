Erdoğan: "(TÜRKSAT 5A uydusu) Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile...
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Erdoğan: "(TÜRKSAT 5A uydusu) Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile...

08.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:35
Erdoğan:

Erdoğan: "(TÜRKSAT 5A uydusu) Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum.

Erdoğan: "(TÜRKSAT 5A uydusu) Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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