Erdoğan: "(TÜRKSAT 5A uydusu) Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile...
08.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:35
Erdoğan: "(TÜRKSAT 5A uydusu) Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum.
Erdoğan: "(TÜRKSAT 5A uydusu) Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu