Erdoğan: Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir (2)
'MESLEK LİSELERİNDE GELİRLERİMİZ ARTTI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ekonomisinin güçlenmesi için eğitime önem verdiklerini belirterek, "Açacağımız Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleriyle gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız.
'MESLEK LİSELERİNDE GELİRLERİMİZ ARTTI'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ekonomisinin güçlenmesi için eğitime önem verdiklerini belirterek, "Açacağımız Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleriyle gençlere mesleki eğitim imkanı sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimi destekleyici politikaların neticelerini birçok alanda görüyoruz. Döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'ik hazine kesintisini yüzde 1'e düşürdük. Meslek liselerimizin üretim kapasitelerini artırarak daha fazla öğrencimizin eğitim almasının önünü açıyoruz. Salgın sürecine rağmen meslek liselerinde gelirlerimiz arttı. Meslek liseleri açısından tarihi bir rekor kırdık geçtiğimiz yıl. Yapılan üretimden döner sermaye ile öğrenciler ve öğretmeler gelirlerini aldı. Salgın sürecine rağmen üretim 1 milyar 162 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu yıl için 1,5 milyar liralık gelir hedefi hedefliyoruz. En az asgari ücret kadar gelir edebilmelerini amaçlıyoruz" dedi.'1 MİLYON GENCİMİZİ MESLEKİ EĞİTİME DAHİL ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ay önce aynı salonda bazı düzenlemeler yapılacağını belirttiklerini anımsatarak şunları söyledi: "Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u kadar yani bin 276 lira ücret ödenmesini sağlayan kanun değişikliği tamamlandı. Aynı şekilde kalfalık yeterliliğini kazanan 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yarısı kadar 2 bin 126 lira ödeme yapılacak. İşletmelerce üstlenilecek olan bu ücretlerin tamamı devlet katkısı olarak tamamlanacak. İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı öğrencilerimize sigortalarını yapacağız. Mesleki eğitim merkezlerine talepte ciddi artış yaşandığını ifade etmek isterim. Kanun değişikliği öncesi mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 159 bin iken şimdi bu sayı 250 bine ulaştı. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz."'GENÇ İŞSİZLİĞİN DÜŞMESİNDE ROL OYNAYACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektörün mesleki ve teknik eğitime destek vermesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti: "Özel sektörün destek vermediği mesleki ve teknik eğitim başarıya ulaşamaz. Cumhurbaşkanı olarak sanayicilerimiz ve yatırımcılarımızla birlikte bir araya geldiğimiz her zeminde devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına koyması şarttır. Diğer türlüsü hazırcılık olacaktır ki bu ne doğru ne de sürdürülebilirdir. Sanayicilerimizin buna sahip çıktığını görüyoruz. 255 sanayi bölgesinin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçti. Artık şu gerçeği göreceğiz; Organize sanayi bölgelerinin içinde okullar, dolayısıyla stajlarını her yönüyle okulundan hemen organize sanayi bölgesindeki işine giderek gerçekleştiren gençler. Bunu Çin, Japonya başarıyor. Biz neden başarmayalım? Aynısını biz de yapacağız. OSB'de yer alan tüm sektörlerimiz eğitim süreçlerine dahil olacak. Genç işsizlik oranının düşmesinde önemli rol oynayacak. Bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum."Nursima ÖZONUR/ANKARA,