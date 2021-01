Erdoğan: Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak görüyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak gördüklerini belirterek, "Elimizdeki imkanların, sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminin değerini bileceğiz. Bununla birlikte yönümüz hep geleceğe dönük olacaktır. Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var. Son 8 yıldır neredeyse kesintisiz şekilde yaşadığımız saldırılar, maruz kaldığımız tuzaklar nedeniyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak görüyoruz" dedi.

?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan Barajı gövde dolgu çalışması tamamlanması merasimi ve Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan Barajı ve HES'in GAP'ın en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Bu barajında içinde yer aldığı Silvan Projesi, sulama kapasitesi itibariyle de Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük tesis olduğuna değinen Erdoğan, Silvan Projesi Barajı, kaya dolgusu tamamlanmasıyla 4'te 3'ü biten barajın birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisi bünyesinde barındıran 2 milyon 300 bin dekar alanı sulayacak dev bir proje olduğunu belirtti.

'GAP'IN BU SEMBOL ESERİNİ SÜRATLE BİTİRECEĞİZ'Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) sembol eseri olan Silvan Projesin hızla tamamlayacaklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Diyarbakır merkez, Silvan ve Bismil ilçelerindeki ovaları sulayacak bu projeler sayesinde bölgedeki tarım üretiminde 2-3 katlık artış bekliyoruz. Bu da vatandaşlarımızın gelirlerini aynı nispette yükseleceği anlamına geliyor. İstihdamda sağlayacağı 305 bin kişilik artış ve ekonomiye kazandıracağı yıllık 2 milyar liraya yakın kazançla bu projeler Türkiye için de büyük öneme sahiptir. Tamamı 14 milyarlık bir harcamayla hayata geçirilecek olan Silvan Projesi'nde, henüz yüzde 16 gibi bir gerçekleşme sağlanması büyük bir kayıp olarak görüyorum. Bir süre önce başlattığımız yatırımlarda önceliği tamamlama aşamasında olanlara verme stratejimizi 2021 bütçesiyle bir adamı daha ileriye taşıyoruz. Yüksek katma değerli ve belirli bir gerçekleşme seviyesine ulaşmış projeleri hızla tamamlayarak elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanmakta kararlıyız. Bu kapsamda Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonunda tamamlamayı ve su tutmaya başlamasına planlıyoruz. Aynı bu barajın suyunu diğer barajlara ve ovalara aktaracak Babakaya yer teslimi bugünlerde yapılacak olan Silvan tünellerini de havzada suyun birikmesine paralel şekilde faaliyete geçireceğiz. Proje çerçevesinde 263 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak tesisler inşa halindedir. Bu yılın sonuna kadar 105 bin dekarlık alanda sulama hizmeti verilmeye başlanacaktır. Projenin diğer safhalarını da hızlandırarak GAP'ın bu sembol eserini süratle bitireceğiz. Bugün açılışını yapacağımız bir diğer tesis olan Başlar Barajı, yaklaşık 29 milyon metreküp su depolama hacmine sahip, 38 bin dekar araziyi sulayacak önemli bir eserdir. Barajlarımızın yüzde 26'sı tamamlanmış durumdadır. Kalan kısmıyla ilgili çalışma ise sürüyor. Yağmurlama ve damlama sistemi ile inşa edilen buradaki sulama sistemleri sayesinde yüzde 60'a varan su tasarrufu yapılacaktır. İlave istihdamı 5 bin kişi, yıllık ilave kazancı 29 milyon lirayı bulacak Başlar Barajı, Bismil ve Silvan'ın köylerine hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını yaptığımız Ergani Barajı 14 milyon metreküplük depolama hacmine sahip, 19 bin dekar araziyi sulayacak, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Ergani'mize kazandırdığımız ve bugün resmi açılışını yaptığımız bir değer eser de içme suyu arıtma tesisidir. Bu tesis 9 köylü birlikte ilçemizin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak."'İNŞALLAH DİYARBAKIR'DA SULANMAYACAK TEK KARIŞ ARAZİ KALMAYACAK'18 yılda Diyarbakır'da DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan 10 milyara yakın yatırımla 118 tesisi hizmete açıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da sulanmayacak tek karış arazinin kalmayacağını ifade ederek, "Tamamlanan 4 ayrı içme suyu tesisiyle 123 bin kişinin su ihtiyacı karşılanmıştır. Hizmete aldığımız 88 milyon metreküplük biriktirme hacmine sahip, 3 ayrı barajla şehrimizin topraklarının verimini artırdık. İnşası süren, Silvan, Ambar, Kale, Koludere ve Kuruçay barajlarını tamamı da bitme aşamasındadır. Bugüne kadar hizmete aldığımız 12 sulama tesisiyle 355 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 250 milyon lira gelir artışı sağladık. İnşallah Diyarbakır'da sulanmayacak tek karış arazi kalmayacak. İnşası süren 13 ayrı sulama projesi de yatırım önceliğimiz arasında yer alıyor. Arazi tapulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetlerinde yaklaşık 6,5 milyon dekarda tescil işlemini tamamladık. Yapımı biten 58 ayrı dere ıslahı çalışması ile 59 ayrı yerleşim yerini su taşkınından koruduk. Hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü 47 megavata, yıllık enerji üretimi 150 milyon kilowat saatte ulaştı. Görüldüğü gibi Diyarbakır'ın sahip olduğu su kaynaklarını ve araziyi bölge halkımıza ve ülkemize en verimli tarım ve enerji faaliyetlerini sürdürecek şekilde yürütüyoruz" dedi.'2023 YILINA KADAR 150 YER ALTI BARAJINI TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılına kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Dünyada etkisi giderek artan iklim değişikliğinin sonuçlarından biri de bizim de içinde yer aldığım bazı bölgelerde kuraklık tehdidinin baş göstermektedir. Geçtiğimiz 10 yılda sıcaklık ölçümü düzenli olarak yapıldığı, son 200 yılın en sıcak dönemini yaşadık. Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma zorunluluğu doğmuştur. Şayet geçtiğimiz 18 yılda 255 milyarlık bir yatırımla 600 adet barajı ve 423 adet hizmete alarak 45 milyar metreküplük bir depolama hacmine ulaşmamış olsaydık işimiz çok zordu. Karşı karşıya durduğumuz durum bizi alternatif su depolama arayışına yönlendirmektedir. Bu çerçevede yer altı barajları üzerinde duruyoruz. Esasen insanlığın kadim çağlardan beri uyguladığı bu yöntem, kuraklık tehdidiyle birlikte yeniden ön plana çıkmıştır. Biz de ülkemizi bu imkandan en ileri düzeyde faydalandırmak için hızla harekete geçtik. Halen devam eden çalışmalarla 2023 yılına kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemizi hem küresel afet etkilerinden koruyacak hem hedeflerine ulaşmayı sağlayacak eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.'ESKİ TÜRKİYE'NİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ EN İYİ DİYARBAKIR BİLİR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı namus borcu olarak gördüklerini aktırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler asıl büyük hamlemizin sadece altyapısıydı. Yıllarca bu ülkenin enerjisini ve vaktini iç çatışmalarla, iç kavgalarla heba edenlerin yol açtıkları kayıpları da telafi ederek milletimizin önüne yepyeni bir vizyon koyduk. İnşallah 83 milyon hep birlikte tek yürek, tek bilek olarak hareket etmek suretiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızlandırıyoruz. Ülkemizin nereden nereye geldiğini bilen akıl, vicdan sahibi herkes kazanımlarımızın farkındadır. Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmekten söz eden kaos ve kriz tüccarlarının bu kazanımlara göz diktiklerini biliyoruz. Milletimiz hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazançlarına el uzatmasına izin vermeyecektir. Komşularımız başta olmak üzere nice ülkenin, toplumun yaşadığı zulümleri, acıları bize de tattırmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Eski Türkiye'nin ne anlama geldiğini en iyi Diyarbakır bilir. Bunun için ülke ve millet olarak kendi gündemimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Elimizdeki imkanların sahip olduğumuz güven ve huzur ikliminin değerini bileceğiz. Bununla birlikte yönümüz hep geleceğe dönük olacaktır. Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var. Son 8 yıldır neredeyse kesintisiz şekilde yaşadığımız saldırılar, maruz kaldığımız tuzaklar nedeniyle bazı alanlarda geride kalmış olsak da Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturmayı namus borcu olarak görüyoruz" dedi.'EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLMA HEDEFİNE DAHA YAKINIZ'Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin büyük avantajlara sahip olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Artık dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine daha yakınız. Bölgesel ve küresel siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor. Kendi halkıyla birlikte bölgesindeki ve dünyadaki her mazlumların, mağdurların her kökenden, renkten, inançtan insanların umudu olan Türkiye yükselişine şahitlik ediyoruz. Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerden olmayı sürdürecektir. Diyarbakır'dan yükselen huzur, barış, kardeşlik, dostluk ve sevgi haleleri dalga dalga tüm bölgeyi ve dünyayı kuşatacaktır. Biz de yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK