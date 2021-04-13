Erdoğan: "Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna inanıyoruz."
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna inanıyoruz.
Erdoğan: "Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna inanıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul