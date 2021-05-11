Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını...
Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.
Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten