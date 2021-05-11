Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını...
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Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını...

Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ve Malezya'nın İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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